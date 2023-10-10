Півзахисник Бенфіки U-17 Андре Вакалюк виступатиме за юнацьку збірну України, повідомляє Sport.ua.

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У послугах гравця португальського клубу зацікавлений Володимир Єзерський, який, окрім роботи в Олександрії, є наставником збірної України 2007 року народження. За інформацією джерела, родина футболіста та сам гравець вже погодилися виступати за "синьо-жовтих".

До слова, Вакалюк – син емігрантів із України, який народився вже в Португалії. Андре діє на позиції центрального півзахисника і перебуває в академії Бенфіки із 2018 року. Був одним із кандидатів до збірної Португалії 2007 р. н.

Зазначається, що гравець зможе допомогти збірній України вже у наступному раунді кваліфікації до Євро – у 2024 році, адже для виступів за "синьо-жовтих" йому потрібно набути українське громадянство. Родина гравця заради цього навіть їздила до Мадрида, але процес оформлення українського паспорта займе декілька місяців.

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