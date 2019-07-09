Полуголый мужчина утопил свой мопед в море из-за Балотелли – теперь у Марио проблемы с прокуратурой

Итальянский нападающий Марио Балотелли продолжает развлекаться, находясь в поисках нового места работы.

Вторую половину прошлого сезона Балотелли провел в составе Марселя, за который провел 25 матчей, став автором 8 голов. Однако сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества. С тех пор Марио находится в статусе свободного агента, рассматривает возможные варианты трудоустройства и развлекается.

Балотелли находится в расположении Брешии

Несколько дней назад нападающий, который в футбольном мире уже давно пользуется скандальной славой, отличился очередной выходкой. Отдыхая в Неаполе, Марио пообещал владельцу бара 2 тысячи евро наличными, если тот разгонится на своем мопеде и съедет в море с причала. По условиям пари владелец бара должен был раздеться до трусов и в таком виде выполнить трюк.

Балотелли добросовестно выполнил все условия, а владелец транспортного средства заявил, что его мопед стоил всего 600 евро, так он еще и заработал на этом пари.

Однако не все так просто. Этот инцидент заинтересовал полицию Неаполя, сообщает La Repubblica. По информации издания, правоохранительные органы обвиняют Балотелли в подстрекательстве к совершению преступлений и азартных игр.

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Кроме того, участникам пари придется ответить за загрязнение окружающей среды. Интересно, что после падения в море мопед продолжал работать.

Теперь судьбу Балотелли и владельца бара будет решать прокуратура Неаполя, куда местная полиция и администрация порта уже направили соответствующее обращение.