Напівголий чоловік втопив свій мопед в морі через Балотеллі – тепер у Маріо проблеми з прокуратурою

Італійський нападник Маріо Балотеллі продовжує розважатися, перебуваючи у пошуках нового місця роботи.

Другу половину минулого сезону Балотеллі провів у складі Марселя, за який провів 25 матчів, ставши автором 8 голів. Однак сторонам не вдалося домовитися про продовження співпраці. Відтоді Маріо перебуває у статусі вільного агента, розглядає можливі варіанти працевлаштування і розважається.

Балотеллі перебуває у розташуванні Брешії

Кілька днів тому нападник, який у футбольному світі вже давно зажив скандальної слави, відзначився черговою витівкою. Відпочиваючи в Неаполі, Маріо пообіцяв власнику бару 2 тисячі євро готівкою, якщо той розженеться на своєму мопеді і з'їде в море з причалу. За умовами парі власник бару повинен був роздягнутися до трусів і в такому вигляді виконати трюк.

Балотеллі сумлінно виконав всі умови, а власник транспортного засобу заявив, що його мопед коштував всього 600 євро, тому він ще й заробив на цьому парі.

Однак не все так просто. Цей інцидент зацікавив поліцію Неаполя, повідомляє La Repubblica. За інформацією видання, правоохоронні органи звинувачують Балотеллі у підбурюванні до вчинення злочинів та азартних ігор.

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Окрім того, учасникам парі доведеться відповісти за забруднення навколишнього середовища. Цікаво, що після падіння в море мопед продовжував працювати.

Тепер долю Балотеллі та власника бару буде вирішувати прокуратура Неаполя, куди місцева поліція та адміністрація порту вже направили відповідне звернення.