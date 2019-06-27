Балотелли находится в расположении Брешии

Нападающий Марио Балотелли близок к переходу в итальянскую Брешии.
Форвард Марселя Марио Балотелли тренируется в составе Брешии, сообщает твиттер MadeInFoot.
Балотелли имеет предложения от двух клубов Серии А
Ранее сообщалось, что Марио мечтает завершить свою карьеру именно в этом итальянском клубе.
1 июля контракт Балотелли с Марселем закончится, и он станет свободным агентом. Ранее стало известно, что Марио рассчитывает подписать соглашение с зарплатой в 4 млн евро в год.
В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал одну голевую передачу.
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