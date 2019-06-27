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Балотелли находится в расположении Брешии

09:53 50 Читати українською
Балотелли находится в расположении Брешии
Марио Балотелли / Reuters

Нападающий Марио Балотелли близок к переходу в итальянскую Брешии.

Форвард Марселя Марио Балотелли тренируется в составе Брешии, сообщает твиттер MadeInFoot.

Балотелли имеет предложения от двух клубов Серии А

Ранее сообщалось, что Марио мечтает завершить свою карьеру именно в этом итальянском клубе.

1 июля контракт Балотелли с Марселем закончится, и он станет свободным агентом. Ранее стало известно, что Марио рассчитывает подписать соглашение с зарплатой в 4 млн евро в год.

В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал одну голевую передачу.

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