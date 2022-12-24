В пабе "Медовый двор" в Гловно состоялось два празднования в один вечер. На первом этаже была предрождественская вечеринка местной команды, а на втором – день рождения 18-летнего подростка, сообщает издание meczyki.pl .

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Поздно ночью на молодого именинника и его 15-летнего брата, которые носили вещи в авто, по неизвестным причинам напали футболисты. За подростков вступился иностранец, бывший другом семьи. Двое мужчин его схватили, а третий начал колотить. Следствие – сломанный нос. 18-летний юбиляр не слишком пострадал, но у него есть проблемы со здоровьем, поэтому ему нужно избегать стрессов.

Представители клуба Сталь вели себя скандально. Тренер Томаш Ленарт помог главному виновнику скрыться. "Я знаю, что произошло, но не хотел бы это комментировать", – заявил он. Президент команды опровергает вообще факт избиения, мол информация неправдива, подростки не пострадали.

Пьяные футболисты «Стал Гловно» напали на троих подростков и жестоко избили заступившегося за них мужчину – это финал рождественской вечеринки клуба. pic.twitter.com/BVFLjRjkKx — Петр Петрович (@Piotrowicz17) 23 декабря 2022 г.

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