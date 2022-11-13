Команда украинца обыграла соседей в турнирной таблице – Гоа. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Керала Бластерса, а Калюжный записал в свой актив один из голов. Однако важнее, как он это сделал.

Украинец поучаствовал в невероятном камбэке в чемпионате Бельгии – перестрелка с 10 голами и фиаско в добавленное время

Воспитанник Динамо решился на удар с более чем 30 метров до ворот и выполнил все идеально. Шедевральный гол. Кроме того, наш земляк проявил себя миротворцем. Один из неигровых эпизодов чуть не завершился потасовкой. Но ситуацию удалось уладить. В частности, благодаря Калюжному, который унимал своих разъяренных одноклубников.

К слову, права на 24-летнего футболиста принадлежат Александрии. За Керала Бластерс Иван выступает в аренде. Калюжный уже провел за индийскую команду 12 матчей, забив 4 гола.