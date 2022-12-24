У пабі "Медовий двір" у Гловно відбулись два святкування в один вечір. На першому поверсі була передріздвяна вечірка місцевої команди, а на другому – день народження 18-річного підлітка, повідомляє видання meczyki.pl.

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Пізно вночі на молодого іменинника і його 15-річного брата, які заносили речі в авто, з невідомих причин напали футболісти. За підлітків вступився іноземець, який був другом сім'ї. Двоє чоловіків його схопили, а третій почав гамселити. Наслідок – зламаний ніс. 18-річний ювіляр не надто постраждав, але у нього є проблеми зі здоров'ям, тому йому треба уникати стресів.

Представники клубу Сталь поводились скандально. Тренер Томаш Ленарт допоміг головному винуватцю втекти. "Я знаю, що сталося, але не хотів би це коментувати", – заявив він. Президент команди спростовує взагалі факт побиття, мовляв, інформація неправдива, підлітки не постраждали.

Pijani piłkarze Stali Głowno zaatakowali trzech nastolatków i dotkliwie pobili człowieka, który stanął w ich obronie - to finał klubowej wigilii. pic.twitter.com/BVFLjRjkKx — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) December 23, 2022

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