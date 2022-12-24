Польські футболісти побили підлітків та іноземця на передріздвяній вечірці
Польський футбол сколихнув скандал. Представники команди Сталь Гловно відзначились бійкою.
У пабі "Медовий двір" у Гловно відбулись два святкування в один вечір. На першому поверсі була передріздвяна вечірка місцевої команди, а на другому – день народження 18-річного підлітка, повідомляє видання meczyki.pl.
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Пізно вночі на молодого іменинника і його 15-річного брата, які заносили речі в авто, з невідомих причин напали футболісти. За підлітків вступився іноземець, який був другом сім'ї. Двоє чоловіків його схопили, а третій почав гамселити. Наслідок – зламаний ніс. 18-річний ювіляр не надто постраждав, але у нього є проблеми зі здоров'ям, тому йому треба уникати стресів.
Представники клубу Сталь поводились скандально. Тренер Томаш Ленарт допоміг головному винуватцю втекти. "Я знаю, що сталося, але не хотів би це коментувати", – заявив він. Президент команди спростовує взагалі факт побиття, мовляв, інформація неправдива, підлітки не постраждали.
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