Футзальная сборная Украины на выезде играет с Польшей в рамках 6 тура квалификации на чемпионат мира, который состоится в 2024 году.

Матч Польша – Украина начнется в 19:30. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Также игра доступна в свободном доступе на YouTube-каналы MEGOGO.

Сборная Украины разнесла Бельгию со счетом 8:2 – остался один шаг к выходу на футзальный ЧМ-2024

Стартовый состав сборной Украины: Савенко – Корсун, Шотурма, Швед, Жук

Первая встреча между командами завершилась волевой победой поляков, хотя наши ребята владели преимуществом в два мяча. Это единственное поражение сборной Украины в элит-раунде квалификации. Сегодня "сине-желтым" нужна исключительно победа. Любой другой результат выведет на ЧМ-2024 Польшу. Следует заметить, что в случае неудачи шансы не будут упущены, ведь Украина гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира.