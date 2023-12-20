Футзальна збірна України на виїзді грає з Польщею в рамках 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який відбудеться в 2024 році.

Матч Польща – Україна розпочнеться о 19:30. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. Також гра доступна у вільному доступі на YouTube-каналі MEGOGO.

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Перша зустріч між командами завершилася вольовою перемогою поляків, хоча наші хлопці володіли перевагою у два м'ячі. Це наразі єдина поразка збірної України в еліт-раунді кваліфікації. Сьогодні "синьо-жовтим" потрібна виключно перемога. Будь-який інший результат виведе на ЧС-2024 Польщу. Варто зауважити, що в разі невдачі шанси не будуть втрачені, адже Україна гарантувала собі щонайменше участь у стикових матчах за путівку на чемпіонат світу.