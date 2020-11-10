"Сине-желтые" вылетели в соседнюю страну, чтобы провести последнюю подготовку перед решающими поединками Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Накануне вечером семь украинских легионеров, которые в связи с поздними авиарейсами,физически не успевали на первую тренировку на сборе, сразу же по прибытии сдали ПЦР-тесты. Это – "бельгийцы" Роман Яремчук, Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко, "австриец" Евгений Чеберко, "венгры" Игорь Харатин и Александр Зубков и "итальянец" Руслан Малиновский.

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К счастью, результаты всех семи оказались отрицательными, сообщает официальный сайт УАФ. Напомним, вчера положительным оказался утренний тест Дениса Попова. Также из-за повреждения не смогут помочь команде Виктор Корниенко и Артем Кравец.

Таким образом, на матч против Польши отправились 25 игроков. После прилета украинцы поселятся в гостинице Vienna House Easy Katowice.

Сегодня вечером в 18:30 по киевскому времени Андрей Шевченко и один из игроков команды дадут пресс-конференцию для представителей СМИ, лишь небольшая часть которых будет, следуя социальной дистанции, присутствовать в конференц-зале. Большинство сможет задать свои вопросы через Zoom. В 19:00 "сине-желтые" начнут официальную тренировку, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

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