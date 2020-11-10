Как известно, уже завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Польши, который станет подготовительным к заключительным матчам "сине-желтых" в Лиге наций.

Польша – Украина: товарищеский матч рассудит австрийская бригада арбитров

Готовится к спаррингу и соперник. Во время упражнений с мячом своей формой блеснул защитник московского Локомотива Мацей Рыбус. Его выстрел с дальней дистанции в ворота голкипера Вест Хэма Лукаша Фабиански вызвал восторг у болельщиков "Кадры".

Напомним, сборная Польши будет принимать Украину на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

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