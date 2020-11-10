Защитник сборной Польши запугивает Украину перед товарищеским матчем
Защитник "белых орлов" Мацей Рыбус забил эффектный гол на тренировке своей сборной.
Как известно, уже завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Польши, который станет подготовительным к заключительным матчам "сине-желтых" в Лиге наций.
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Готовится к спаррингу и соперник. Во время упражнений с мячом своей формой блеснул защитник московского Локомотива Мацей Рыбус. Его выстрел с дальней дистанции в ворота голкипера Вест Хэма Лукаша Фабиански вызвал восторг у болельщиков "Кадры".
Напомним, сборная Польши будет принимать Украину на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.
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