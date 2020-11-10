"Синьо-жовті" вилетіли до сусідньої країни, аби провести останню підготовку перед вирішальними поєдинками Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії.

Напередодні ввечері семеро українських легіонерів, які у зв’язку з пізніми авіарейсами фізично не встигали на перше тренування на зборі, одразу ж після прибуття здали ПЛР-тести. Це – "бельгійці" Роман Яремчук, Едуард Соболь та Богдан Михайліченко, "австрієць" Євген Чеберко, "угорці" Ігор Харатін та Олександр Зубков та "італієць" Руслан Маліновський.

Захисник збірної Польщі залякує Україну перед товариським матчем

На щастя, результати всіх сімох виявилися негативними, повідомляє офіційний сайт УАФ. Нагадаємо, вчора позитивним виявився ранковий тест Дениса Попова. Також через ушкодження не зможуть допомогти команді Віктор Корнієнко та Артем Кравець.

Таким чином, на матч проти Польщі вирушило 25 гравців. Після прильоту українці оселяться в готелі Vienna House Easy Katowice.

Сьогодні ввечері о 18:30 за київським часом Андрій Шевченко та один із гравців команди дадуть прес-конференцію для представників мас-медіа, лише невелика частина яких буде, дотримуючись соціальної дистанції, присутня в конференц-залі. Більшість зможе поставити свої запитання через Zoom. О 19:00 "синьо-жовті" розпочнуть офіційне тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва – Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Андрій Ярмоленко (Вест Хем).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораєс (Шахтар).

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