toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Польша –​​​​​​​ Чехия –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча

06:30 5 Читати українською
Польша –​​​​​​​ Чехия –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча
Польша –​​​​​​​ Чехия –​​​​​​​ 0:1 / соцсети

Сборная Польши в товарищеском матче уступила Чехии. Смотрите видео гола и обзор матча.

Польша, которая вылетела в дивизион В Лиги наций, дома принимала соперника Украины сборную Чехии. В составе хозяев с первых минут сыграл защитник Динамо Томаш Кендзера. Судьбу матча решил точный удар полузащитника гостей Якуба Янкто.

Сборная Польши с Кендзёрой минимально проиграла Чехии в спарринге

В следующем матче поляки сыграют прощальный матч в дивизионе А против Португалии, а Чехия в решающем матче за выживание в лиге В будет принимать Словакию.

Товарищеские матчи

Польша – Чехия – 0:1

Гол: Янкто 53

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи

Польша - Чехия: Четверг 15 ноября 2018

Польша
Матч окончен
0 : 1
Чехия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мир Польша - Чехия Польша Польша Чехия Чехия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
40
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук