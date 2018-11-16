Сборная Польши в товарищеском матче уступила Чехии. Смотрите видео гола и обзор матча.

Польша, которая вылетела в дивизион В Лиги наций, дома принимала соперника Украины сборную Чехии. В составе хозяев с первых минут сыграл защитник Динамо Томаш Кендзера. Судьбу матча решил точный удар полузащитника гостей Якуба Янкто.

Сборная Польши с Кендзёрой минимально проиграла Чехии в спарринге

В следующем матче поляки сыграют прощальный матч в дивизионе А против Португалии, а Чехия в решающем матче за выживание в лиге В будет принимать Словакию.

Товарищеские матчи

Польша – Чехия – 0:1

Гол: Янкто 53