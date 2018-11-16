Польша – Чехия – 0:1

Сборная Украины — 15 нояб 127
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Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь для сборной Украины прямо сейчас
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Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЛига наций — 15 нояб 400
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Сегунда, ти – космос: чому Зозуля та ще два українці стали частиною унікального явища в іспанському футболіИспания — 15 нояб 556
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Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветерановГермания — 15 нояб 741
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Менди вылетел из-за травмы до конца года – Зинченко сможет чаще играть за Ман Сити, болельщики доверяют украинцуАнглия — 15 нояб 427
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