Збірна Польщі у товариському матчі поступилась Чехії. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Польща, яка вилетіла у дивізіон В Ліги націй, вдома приймала суперника України збірну Чехії. У складі господарів з перших хвилин зіграв захисник Динамо Томаш Кендзьора. Долю матчу вирішив точний удар півзахисника гостей Якуба Янкто.

Збірна Польщі з Кендзьорою мінімально програла Чехії у спарингу

У наступному матчі поляки зіграють прощальний матч у дивізіоні А проти Португалії, а Чехія у вирішальному матчі за виживання у лізі В прийматиме Словаччину.

Товариські матчі

Польща – Чехія – 0:1

Гол: Янкто 53