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Польща –​​​​​​​ Чехія –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

16 листопада 06:30 5 Читать на русском
Польща –​​​​​​​ Чехія –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Польща –​​​​​​​ Чехія –​​​​​​​ 0:1 / соцмережі

Збірна Польщі у товариському матчі поступилась Чехії. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Польща, яка вилетіла у дивізіон В Ліги націй, вдома приймала суперника України збірну Чехії. У складі господарів з перших хвилин зіграв захисник Динамо Томаш Кендзьора. Долю матчу вирішив точний удар півзахисника гостей Якуба Янкто.

Збірна Польщі з Кендзьорою мінімально програла Чехії у спарингу

У наступному матчі поляки зіграють прощальний матч у дивізіоні А проти Португалії, а Чехія у вирішальному матчі за виживання у лізі В прийматиме Словаччину.

Товариські матчі

Польща – Чехія – 0:1

Гол: Янкто 53

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товариські матчі

Польща - Чехія: Четвер 15 листопада 2018

Польща
Матч завершено
0 : 1
Чехія
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Теги
Польща - Чехія Світ Польща Польща Чехія Чехія Відеоновини
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