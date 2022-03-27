"В лучшем случае мы сможем вернуться к играм в середине мая. Или даже в конце этого месяца. Мы ведь должны отталкиваться от УЕФА, от европейского календаря. Сезон, насколько я помню, должен закончиться 21 мая. Словом, я не вижу оснований для проведение второй части чемпионата, ни в одной из лиг.

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Убежден: в следующем сезоне нас ждет большое переформатирование всего национального футбола. Всех лиг – не только УПЛ. Нужно будет нарушить все нормы и правила – ситуация слишком нестандартная и тяжелая. На мой взгляд, система из трех профессиональных лиг у нас останется. Но в каждой из них будет гораздо меньше команд. Существенно. По сути уже половины команд просто не существует: футболисты не вернулись с тренировочных сборов, понемногу трудоустраиваясь в низших лигах соседних стран. Разумеется, особенно это ударит по клубам из наиболее пострадавших регионов: там еще несколько лет не будет футбола, не будет команд.

Самая большая сложность – в неопределенности и отсутствии универсальных правил. Европа не сталкивалась с происходящим сейчас, 80 лет, отсюда нерешительность и растерянность. Но я вижу в этом плюсы. Суть в том, что сама жизнь заставит нас оставить в прошлом многие сегодняшние принципы и искать новые форматы.

В чем наша едва ли не самая главная проблема? У нас 90% клубов – это не настоящие клубы, а команды. "Рецепт" такой: есть человек, который непонятно как разбогател, и в какой-то момент он решил купить себе игрушку – футбольную команду. Именно команду, не клуб. Ведь почти никто не делает фундамент: стадион, базу, академию, менеджмент и маркетинг. Нет, действуют иначе: набрали футболистов, платят им деньги – все. А нам нужен европейский, английский подход – когда строят снизу.

Знаете, есть две разные вещи: "завести детей" – "создать семью". У нас принято "заводить детей". А надо – "создавать семью". Если все это правильно сделать, это даст толчок развитию. Не нужно реанимировать то, что есть и что было.

Конечно, нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы нам на международной арене мало что светит. Надо успокоиться в ожиданиях. Уровень упадет очень. Нельзя переступить через эволюционную лестницу. Это не жесть – это жизнь", – сказал Федорчук в комментарии FanDay.

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