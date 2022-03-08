"Я хотел бы, чтобы он был честным. У нас очень грязный футбол. В этом мы недалеко ушли от России. Я хочу, чтобы война смыла эту грязь. Я хочу, чтобы мы честно жили.

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Мы – европейская страна, и наш чемпионат должен быть минимум как в Англии. И тогда у нас люди будут ходить на футбол. Мы должны играть так, как воюем. Не на полшишечки, а так, как сейчас в Херсоне и в Мелитополе люди с голыми руками идут на вооруженных. Вот так мы должны играть!

Конечно, будет сложно. Многие клубы из-за финансовых проблем умрут. Но, я надеюсь, что мы пройдем по пути Польши и потихоньку, может, в течение десяти лет, у нас будет хороший футбол и полные стадионы. У нас очень хорошие и мотивированные ребята. Я всегда говорил старшему поколению, что наша молодежь намного лучше нас. Они честнее, искреннее и умнее. Я с большим оптимизмом смотрю на нашу страну. Все будет Украина!" – заявил Федорчук в интервью FanDay.

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