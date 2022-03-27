"У найкращому разі ми зможемо повернутися до ігор у середині травня. Або навіть наприкінці цього місяця. Адже ми повинні відштовхуватися від УЄФА, від європейського календаря. Сезон, наскільки я пам'ятаю, має закінчитися 21 травня. Словом, я не бачу підстав для проведення другої частини чемпіонату. У жодній із ліг.

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Переконаний: наступного сезону на нас чекає велике переформатування всього національного футболу. Усіх ліг – не лише УПЛ. Потрібно буде порушити всі норми та правила – ситуація надто нестандартна та важка. На мою думку, система з трьох професійних ліг у нас залишиться. Але у кожній з них буде значно менше команд. Істотно. По суті, вже половини команд просто не існує: футболісти не повернулися з тренувальних зборів, потроху працевлаштовуючись у нижчих лігах сусідніх країн. Зрозуміло, особливо все це вдарить по клубах із найбільш постраждалих регіонів: там ще кілька років не буде футболу, не буде команд.

Найбільша складність — у невизначеності та відсутності універсальних правил. Європа не стикалася з тим, що зараз відбувається, 80 років, звідси нерішучість та розгубленість. Але я бачу в цьому і плюси. Суть у тому, що саме життя змусить нас залишити в минулому багато сьогоднішніх принципів і шукати нові формати.

У чому наша чи не найголовніша проблема? У нас 90% клубів – це не справжні клуби, а команди. "Рецепт" такий: є людина, яка незрозуміло як розбагатіла, і якоїсь миті вона вирішила купити собі іграшку – футбольну команду. Саме команду, не клуб. Адже майже ніхто не робить фундаменту: стадіон, базу, академію, менеджмент та маркетинг. Ні, діють інакше: набрали футболістів, платять їм гроші – все. А нам потрібен європейський, англійський підхід – коли будують знизу.

Знаєте, є дві різні речі: "завести дітей" – "створити сім'ю". У нас заведено "заводити дітей". А треба – "створювати сім'ю". Якщо все це правильно зробити, це дасть величезний поштовх розвитку. Не треба реанімувати те, що є та що було.

Звичайно, треба готуватися до того, що найближчими роками нам на міжнародній арені мало що світить. Треба заспокоїтись в очікуваннях. Рівень впаде дуже. Не можна переступити через еволюційні сходи. Це не жесть – це життя", – сказав Федорчук у коментарі FanDay.

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