"Это шутка? Конечно, это полный бред. Роналду – игрок Ювентуса. Это великий футболист, который находится на уровень выше. Мы строим совсем другой проект.

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Роналду всегда будет эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более того. Спортинг на другом уровне, не говоря уже о величии и истории клуба", – цитирует Аморима A Bola.

К слову, Криштиану является воспитанником именно лиссабонского Спортинга, а за основную команду выступал на протяжении 2002-2003 годов. В последние дни CR7 связывают с возвращением в Реал.

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