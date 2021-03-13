"Це жарт? Звичайно, це повна маячня. Роналду – гравець Ювентуса. Це великий футболіст, який перебуває на рівень вище. Ми будуємо зовсім інший проект.

Зідан прокоментував ймовірне повернення Роналду в Реал

Роналду завжди буде еталоном для нашого клубу, ми навіть один із спортивних залів назвемо на його честь. Але не більше того. Спортінг на іншому рівні, не кажучи вже про велич та історію клубу", – цитує Аморіма A Bola.

До слова, Кріштіану є вихованцем саме лісабонського Спортінга, а за основну команду виступав протягом 2002-2003 років. Останніми днями CR7 пов'язують з ймовірним поверненням в Реал.

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