"Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он замечательный. Сейчас он игрок Ювентуса и я ничего не могу сказать вам об этом. Он в Ювентусе и я должен с уважением относиться к таким вещам", – цитирует Зидана AS.

Роналду хочет вернуться в Реал – стороны уже контактировали

Напомним, Криштиану якобы рассматривает возможность возвращения в расположение "галактикос", ведь недоволен положением дел в Юве. Его агент Жорже Мендеш якобы обсуждал с Королевским клубом потенциальный трансфер.

К слову, с 2018 года в футболке "Старой синьоры" португалец провел 121 матч во всех турнирах, в которых отметился 92 мячами и 22 ассистами. С Ювентусом Криштиану по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

"Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом