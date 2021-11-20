В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Уотфорда на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Шершни" упустили возможность выйти вперед в стартовые минуты, когда Исмаила Сарр не смог реализовать пенальти. Однако на перерыв хозяева ушли с двойным преимуществом.

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На 28-й минуте Джошуа Кинг замкнул прострел в Бонавентуре. А на 44-й Сарр реабилитировался голом из пределов штрафной после паса Кико. На старте второй половины Донни ван де Беек забил головой после скидки Роналду. Но затем Харри Магуайр заработал удаление, а Уотфорд в большинстве забил еще дважды. Сначала Жоау Педро пробил Де Хеа ударом в ближний угол, а затем Деннис Бонавентуре воспользовался ошибкой обороны МЮ и забил четвертый.

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