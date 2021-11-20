У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Уотфорда на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Шершні" змарнували нагоду вийти вперед у стартові хвилини, коли Ісмаїла Сарр не зміг реалізувати пенальті. Однак, на перерву господарі пішли за подвійної переваги.

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На 28-й хвилині Джошуа Кінг замкнув простріл Бонавентуре. А на 44-й Сарр реабілітувався голом із меж штрафного після пасу Кіко. На старті другої половини Донні ван де Беек забив головою після скидки Роналду. Та потім Харрі Магуайр заробив вилучення, а Уотфорд у більшості забив ще двічі. Спершу Жоау Педро пробив Де Хеа ударом у ближній кут, а згодом Денніс Бонавентуре скористався помилкою оборони МЮ і забив четвертий.

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