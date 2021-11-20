Гринвуд подхватил коронавирус
18:23 - Читати українською
Нападающий английского Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд заболел печально известным COVID-19.
Форвард сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Гринвуд заболел накануне выезда манкунианцев в Уотфорд. Нападающий ушел на самоизоляцию. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заменил юниора другим английским вингером – Джейдоном Санчо.
К слову, в нынешнем сезоне Мейсон Гринвуд провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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