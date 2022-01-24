"Что больше всего удивило в Польше? Отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в Дрвенце, когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень довольны тобой".

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Это очень комично смотрелось. Что мне еще делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по три-четыре забивал?" – отметил Маик в интервью Fanday.

Отметим, что Олег с 2013 по 2016 годы выступал за Динамо-2. Также нападающий успел поиграть за черкасский Днепр, Верес, Минай и польские Дрвенце и Котвице.

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