Польский футбольный союз выбрал двух специалистов, которых намерен пригласить в тренерский штаб сборной Польши. Команду может возглавить Андрей Шевченко.

Лукаш Пищек и Ежи Дудек могут войти в тренерский штаб сборной Польши, сообщает Pilka Nozna.

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"Переговоры были. Президент Польского футбольного союза дал себе время до 31 января, чтобы выбрать тренера, а потом все прояснится. Если я присоединюсь к тренерскому штабу, то вы узнаете, в какой роли", – отметил Пищек в комментарии.

Добавим, что Шевченко сватают на должность главного тренера сборной Польши. Интересно, что у украинца есть болезненные воспоминания о Ежи Дудеке – именно поляк стал одним из главных героев "Стамбульского чуда" в финале Лиги чемпионов-2005, когда совершил двойной сейв после момента Шевченко, а затем отразил решающий пенальти от него в послематчевой серии.

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