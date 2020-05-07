Полиция приехала к дому Рамоса, чтобы поздравить его сына с днем рождения

Капитан Реала получил неожиданных гостей во время празднования дня рождения своего старшего сына.

6 мая Серхио Рамосу-младшему исполнилось 6 лет. Он является старшим среди трех детей лидера Реала и его жены Пилар Рубио.

Полиция задержала бывшую девушку Неймара – ранее модели приписывали роман с Януковичем

Во время празднования к дому Рамос подъехал полицейский кортеж. Серхио открыл ворота, после чего правоохранители аплодисментами приветствовали сына защитника "бланкос".

Напомним, 34-летний защитник перешел в ряды Реала в 2005-м из Севильи. Стал 4-кратным чемпионом Испании и выиграл такое же количество медалей победителя Лиги чемпионов.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік