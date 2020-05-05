Полиция задержала бывшую девушку Неймара – ранее модели приписывали роман с Януковичем

Известная сербская модель Сорая Вучелич получила проблемы с правоохранительными органами Черногории из-за несоблюдения карантина.

Сорая Вучелич, которая обладает статусом бывшей пассии форварда ПСЖ Неймара, была задержана и допрошена полицией Черногории. Правоохранители обнаружили 33-летнюю модель и ее подругу в доме городка Жабляк. Обе не имели с собой документов, позволяющих передвигаться по территории страны во время карантина, поэтому полицейские задержали Вучелич и ее спутницу, сообщает The Sun.

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По информации балканских СМИ, уроженке Хорватии угрожала даже уголовная ответственность. Экс-пассия Неймара вынуждена была объяснять обстоятельства инцидента – по ее словам, основная проблема была в том, что ее подруга не имела с собой никаких документов, даже водительского удостоверения, а на автомобиле, которым они передвигались, были итальянские номерные знаки. Модель отметила, что вопрос удалось уладить.

К слову, в свое время Вучелич приписывали роман с Александром Януковичем – сыном бывшего президента Украины, который, как известно, с 2014 года скрывается в соседнем государстве.

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