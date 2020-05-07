Поліція приїхала до будинку Рамоса, щоб привітати його сина з днем народження

Капітан Реала отримав несподіваних гостей під час святкування дня народження свого найстаршого сина.

6 травня Серхіо Рамосу-молодшому виповнилося 6 років. Він є найстаршим серед трьох дітей лідера Реала та його дружини Пілар Рубіо.

Поліція затримала колишню дівчину Неймара – раніше моделі приписували роман з Януковичем

Під час святкування до будинку Рамосів під'їхав поліцейський кортеж. Серхіо відчинив ворота, після чого правоохоронці оплесками привітали сина захисника "бланкос".

Нагадаємо, 34-річний захисник перейшов до лав Реала у 2005-му з Севільї. Став 4-разовим чемпіоном Іспанії та виграв таку ж кількість медалей переможця Ліги чемпіонів.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік