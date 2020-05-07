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Поліція приїхала до будинку Рамоса, щоб привітати його сина з днем народження

7 травня 21:29 935 Читать на русском
Поліція приїхала до будинку Рамоса, щоб привітати його сина з днем народження
Серхіо Рамос / ФК Реал Мадрид

Капітан Реала отримав несподіваних гостей під час святкування дня народження свого найстаршого сина.

6 травня Серхіо Рамосу-молодшому виповнилося 6 років. Він є найстаршим серед трьох дітей лідера Реала та його дружини Пілар Рубіо.

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Під час святкування до будинку Рамосів під'їхав поліцейський кортеж. Серхіо відчинив ворота, після чого правоохоронці оплесками привітали сина захисника "бланкос".

Нагадаємо, 34-річний захисник перейшов до лав Реала у 2005-му з Севільї. Став 4-разовим чемпіоном Іспанії та виграв таку ж кількість медалей переможця Ліги чемпіонів.

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