В пятничных поединках Полесье одержало победу над ЛНЗ, а вот Заря и Александрия на глазах Сергея Реброва не забивали. Смотрите видеообзоры обоих поединков в этой новости на "Футбол 24".

Полесье в меньшинстве победило ЛНЗ. Все самое интересное в игре произошло во 2 втором тайме. Ариелсон бильярдным ударом вывел житомирян вперед в счете, а через 2 минуты Полесье осталось в меньшинстве.

Полесье удержало победу над ЛНЗ – дебютный гол легионера, "волки" забили, почти тайм играя в меньшинстве

Однако, именно гости забили второй гол. Кушниренко замкнул навес со штрафного – мяч от перекладины попал в спину вратарю. Шестаков отыграл один гол под занавес встречи, но было поздно.

А Заря и Александрия выдали чрезвычайно незрелищный поединок. Как подтверждение – аж один удар в створ ворот на двоих за 90 минут. Интересно, что на матч пожаловал тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Заря и Александрия расписали ничью на глазах Реброва – команды провели всего один удар в створ