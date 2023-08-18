Первая дуэль новичков элитного дивизиона. В нашем случае даже дебютантов. В минувшем сезоне Полесье дважды одолело ЛНЗ со счетом 2:1. Также в истории противостояния команд есть еще встреча в рамках Кубка Украины пять лет назад, когда ЛНЗ прошел дальше благодаря победе в серии пенальти.

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В межсезонье обе команды были самыми активными игроками на трансферном рынке. Финансы у обоих это позволяют. Потому сейчас это уже совсем не те клубы, которые играли в Первой лиге. Черкассы собрали проверенных бойцов на уровне УПЛ, а Житомир в такой же контингент добавил экс-игроков наших грандов и нескольких легионеров.

Иностранцев Полесье привезло не зря. Тот же Ариэльсон сегодня дебютировал сразу в старте, вытеснив лидера команды Филиппа Будковского. Макуана пытается оправдывать статус "житомирского Мбаппе" и в первом тайме был самым опасным на поле. Хотя это достаточно условно, ведь до перерыва наибольшее волнение вызвала пауза на проверку VAR по поводу потенциального пенальти в ворота ЛНЗ. Подозрения не подтвердились.

Команды выдали боевые 45 минут и отправились отдыхать. Это в прямом смысле. Хватило достаточно жесткой борьбы, толкотни, ссор. Похоже, футбол был отложен на второй тайм. Уже на старте житомирцы открыли счет. Ариэльсон получил мяч в зоне полукруга и решился на удар – попал под штангу, кипер не дотянулся. Бразилец устроил себе голевой дебют в Украине.

Не успел Юрий Калитвинцев как следует порадоваться, а уже получил проблему. Шаповал совершил очередной грубый фол и получил вторую желтую карточку. ЛНЗ оказался в численном большинстве и имел около 40 минут, чтобы хоть отыграться. Полесье ожидаемо отдало инициативу, сосредоточившись на организованной обороне. Частые и массированные атаки черкащан разбивались о стену защиты одна за другой. Более того, Полесье могло удвоить преимущество. Быстрый Макуана разогнал контратаку и решил обыграться с Будковским, а Филипп вернул не очень удачно. Голкипер хозяев успел накрыть.

В конце концов второй гол в ворота Пенькова таки влетел. Кушниренко прицельно бил головой после навеса со стандарта. Мяч попал в перекладину, но рикошетом от голкипера оказался в сетке. ЛНЗ не дал сопернику расслабиться, сразу же отыграв один мяч. Шестаков также головой замкнул подачу после розыгрыша аута.

Благодаря этому интрига жила до последних секунд. Денис Бойко спас житомирцев после мощного удара Олейника. Это был самый реальный шанс ЛНЗ спастись от поражения. Полесье выстояло и после двух поражений снова победило. Теперь в активе житомирцев шесть очков, которые позволили временно подняться на седьмое место. Черкащаны остались рядом с зоной вылета, имея три зачетных пункта.