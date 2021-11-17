Полесье принимало ВПК-Агро в рамках перенесенного поединка 12 тура Первой лиги. Читайте отчет на "Футбол 24".

Первая лига, 12 тур

Полесье – ВПК-Агро – 3:1

Голы: Гитченко, 9, Шастал, 29, Козак, 45 – Кулиш, 85 (пен.)

Опытные игроки Полесья в родных стенах на классе обыграли ВПК-Агро, который, похоже, будет бороться за выживание до конца сезона.

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Еще до свистка на перерыв житомиряне решили судьбу встречи, трижды отличившись в воротах соперника. Гости смогли ответить только голом престижа. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу хозяев.

После 18 туров Полесье с двумя матчами в запасе поднялось на 7-ю строчку, ВПК-Агро остается на 14-й строчке.

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