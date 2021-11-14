Первая лига, 18 тур

Кривбасс – Горняк-Спорт – 0:0

Волынь – Альянс – 1:0

Гол: Кобзарь, 72

Игровой день в Кривом Роге открыли местный Кривбасс и Горняк-Спорт. Подопечные Бабича уверенно удерживают вторую позицию, уступая только харьковскому Металлисту, а команда из Горишних Плавней шла шестой.

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Обе команды имели моменты, чтобы забить, но не самый зрелищный поединок так и завершился нулями на табло. Кривбасс отпустил Металлист уже на 9 очков и прервал 4-матчевую победную серию, но команда Александра Бабича не проигрывает уже в 8-ми поединках чемпионата. В активе криворожцев 38 баллов. Горняк-Спорт довел свою серию без поражений до 9 матчей и занимает 6 место – 26 пунктов.

Волынь обыграла Альянс, помешав сумчанам подняться на пьедестал. Первая половина завершилась без голов, а во втором тайме Кобзарь вырвал победу для лучан, головой замкнув навес с правого фланга. Эта победа позволила Волыни набрать 22 очка и подняться на 9 место, а Альянс остался четвертым с 29 пунктами.

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