Первая лига: Кривбасс отпустил Металлист, прервав победную серию, Волынь минимально переиграл Альянс
В воскресенье, 14 ноября, продолжился 18 тур чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Первая лига, 18 тур
Кривбасс – Горняк-Спорт – 0:0
Волынь – Альянс – 1:0
Гол: Кобзарь, 72
Игровой день в Кривом Роге открыли местный Кривбасс и Горняк-Спорт. Подопечные Бабича уверенно удерживают вторую позицию, уступая только харьковскому Металлисту, а команда из Горишних Плавней шла шестой.
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Обе команды имели моменты, чтобы забить, но не самый зрелищный поединок так и завершился нулями на табло. Кривбасс отпустил Металлист уже на 9 очков и прервал 4-матчевую победную серию, но команда Александра Бабича не проигрывает уже в 8-ми поединках чемпионата. В активе криворожцев 38 баллов. Горняк-Спорт довел свою серию без поражений до 9 матчей и занимает 6 место – 26 пунктов.
Волынь обыграла Альянс, помешав сумчанам подняться на пьедестал. Первая половина завершилась без голов, а во втором тайме Кобзарь вырвал победу для лучан, головой замкнув навес с правого фланга. Эта победа позволила Волыни набрать 22 очка и подняться на 9 место, а Альянс остался четвертым с 29 пунктами.
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