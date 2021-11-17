Полісся приймало ВПК-Агро в рамках перенесеного поєдинку 12-го туру Першої ліги. Читайте звіт на "Футбол 24".

Перша ліга, 12 тур

Полісся – ВПК-Агро – 3:1

Голи: Гітченко, 9, Шастал, 29, Козак, 45 – Куліш, 85 (пен.)

Досвідчені гравці Полісся у рідних стінах на класі переграли ВПК-Агро, який, схоже, боротиметься за виживання до кінця сезону.

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Ще до свистка на перерву житомиряни вирішили долю зустрічі, тричі відзначившись у воротах суперника. Гості спромоглись відповісти лише голом престижу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:1 на користь господарів.

Після 18-ти турів Полісся з двома матчами у запасі піднялось на 7-му сходинку, ВПК-Агро залишається на 14-й сходинці.

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