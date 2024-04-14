Полесье – Колос – 1:0 – видео пушечного гола Танковского и обзор поединка
14 апреля 23:27 - Читати українською
Полесье вырвало победу над Колосом в матче 24-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор игры Полесье – Колос на "Футбол 24".
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Полесья, но Фесюн несколько раз спасал Колос от пропущенного гола.
Полесье вырвало победу над Колосом благодаря пушке Танковского – ковалёвцы едва не забили шедевр
После перерыва ковалёвцы могли повести в счете, но сумасшедший удар Ильина с правого фланга попал в перекладину. Полесье под занавес игры забило. Танковский сразу после выхода на замену забил ударом метров с 25-ти – рикошет от Милько поспособствовал забитому мячу.
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