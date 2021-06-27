Главный тренер команды Юрий Калитвинцев получил в свое распоряжение трех новичков, информирует официальный сайт житомирского клуба.

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Контракты на один год подписаны с форвардом Юрием Коломойцем, а также хавбеками Ильей Чередниченко и Владиславом Огирей. Бывший нападающий сборной Украины последние полгода провел в Волыни – 12 матчей и один ассист. Огиря дослужился до звания капитана Десны, однако этим летом покинул черниговцев и стал свободным агентом. Чередниченко в течение двух лет выступал за Горняк-Спорт.

Добавим, что в прошлом сезоне Полесье финишировало лишь 11-м, отстав от зоны повышения на 21 очко.

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