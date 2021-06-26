"Какая Волынь?": Лужный резко отреагировал на слухи о возвращении к тренерской деятельности
Бывший тренер Динамо Олег Лужный удивлен из-за информации о возможном приходе в луцкую Волынь.
"Какая Волынь? О чем вы говорите? Звоните в Спортивку, а не ко мне. Если честно, то вообще впервые слышу об этом от вас", – приводит слова Лужного FanDay относительно информации о возможном приходе в Волынь.
Сачко официально покинул Волынь
Ранее именно издание Спортивка проинформировало, что Лужный может стать преемником Василия Сачко на посту главного тренера луцкой команды.
Напомним, Волынь объявила об отставке Василия Сачко с поста наставника. По итогам прошлого сезона его подопечные заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков.
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