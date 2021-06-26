"Какая Волынь? О чем вы говорите? Звоните в Спортивку, а не ко мне. Если честно, то вообще впервые слышу об этом от вас", – приводит слова Лужного FanDay относительно информации о возможном приходе в Волынь.

Сачко официально покинул Волынь

Ранее именно издание Спортивка проинформировало, что Лужный может стать преемником Василия Сачко на посту главного тренера луцкой команды.

Напомним, Волынь объявила об отставке Василия Сачко с поста наставника. По итогам прошлого сезона его подопечные заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков.

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