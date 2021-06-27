Головний тренер команди Юрій Калітвінцев отримав у своє розпорядження трьох новачків, інформує офіційний сайт житомирського клубу.

"Яка Волинь?": Лужний різко відреагував на чутки про повернення до тренерської діяльності

Контракти на один рік підписані з форвардом Юрієм Коломойцем, а також хавбеками Іллею Чередніченком та Владиславом Огірею. Колишній нападник збірної України останні півроку провів у Волині – 12 матчів і один асист. Огіря дослужився до звання капітана Десни, однак цього літа покинув чернігівців та став вільним агентом. Чередніченко упродовж двох років виступав за Гірник-Спорт.

Додамо, що у минулому сезоні Полісся фінішувало лише 11-м, відставши від зони підвищення на 21 очко.

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