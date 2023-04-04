Александр Митрович дисквалифицирован на 8 матчей. Он сможет вернуться на поле не ранее середины мая.

Такое наказание Футбольная ассоциация Англии выписала сербскому форварду за давление на главного арбитра во время кубкового матча с Манчестер Юнайтед (1:3). Об этом информирует Sky Sports.

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Напомним, что в этой встрече Митрович позволил себе применить физическую силу по отношению к арбитру – футболист толкнул рефери Криса Кавану.

Один матч дисквалификации Митрович уже отбыл – он пропустил матч 29 тура АПЛ с Борнмутом (1:2). Таким образом, Александару осталось пропустить еще 7 матчей – с Вест Хэмом, Эвертоном, Лидсом, Астон Виллой, Манчестер Сити, Ливерпулем и Лестером. Митрович сможет выйти на поле в матче 36 тура АПЛ с Саутгемптоном.

В то же время наставник Фулхэма Марку Силва отделался двухматчевой дисквалификацией за претензии в адрес помощника главного арбитра. Сам Фулхэм оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов за неспособность контролировать своих игроков и тренеров на Олд Траффорд.

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