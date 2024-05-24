Матч Ингулец – Карпаты начнется в 13:00. Эта игра состоится в Петрово. Поединок первого круга во Львове выиграли гости со счетом 2:1.

Скандальный директор Александрии присоединится к Карпатам – ему не простили "кейс Калюжного"

Следует заметить, что обе команды уже гарантировали себе выход в УПЛ. Однако в отчетном матче определят судьбу чемпионства Первой лиги. Чтобы завоевать золотые медали, команде Мирона Маркевича будет достаточно не проиграть, ведь сейчас Ингулец отстает от Карпат на одно очко.

Ингулец находится в роскошной форме, выиграв шесть последних матчей. В свою очередь Карпаты в конце сезона немного сбавили обороты. Потери очков начались именно после поражения от команды из Петрово.