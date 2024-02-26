Рух и Полесье не смогли выявить сильнейшего в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Рух – Полесье на "Футбол 24".

Оба гола в этой встрече были забиты еще в первом тайме. Повело в счете Полесье – Макуана навесил в штрафную, а Будковский умудрился головой замкнуть, хотя мяч опустился довольно низко. Житомиряне могли и удвоить преимущество, но Фортюн бездарно сыграл в эпизоде и не принял простую передачу от Макуаны.

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Рух мгновенно ответил голом – Климчук классно навязал борьбу за мяч и упал после контакта с ногой защитника. Пидгурский легко реализовал пенальти. Во втором тайме Полесье потеряло Макуана – конголезец держался за заднюю поверхность бедра и покинул поле на носилках. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный счет.