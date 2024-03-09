"Полесью трудно без Макуаны? Но он не скоро еще будет играть, то нам что, сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Ясин (Фортюн – прим.) тоже хорошо вышел. У нас команда – не один Макуана. Забивать надо. Но индивидуальное мастерство было не самом высоком уровне.

Полесье – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Почему Полесье мало забивает в последних поединках? Индивидуальное мастерство как в атаке, так и обороне. И пропускаем мы какие-то мячи непонятные. Ребята понимают. Надо забивать и не пропускать, это правило футбола. Удаление Тейлора? Дело не только в нем. Наш игрок был первый на мяче, можно было сыграть надежно. Хотели сохранить мяч и это привело к такой ошибке.

Поддержка руководства, учитывая последние результаты команды? Спросите у руководства, я понимаю к чему вы ведете. Этот вопрос после игры некрасивый", – поделился Калитвинцев-старший в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, Полесье уступило Александрии (1:2) и не знает вкуса побед уже в 6 матчах подряд – до зимнего перерыва "волки" сыграли вничью с Шахтером, Вересом и СК Днепр-1.

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