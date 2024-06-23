Защитник Полесья Даниил Бескоровайный может выбыть на длительный срок сразу после трансфера в житомирский клуб.

Бескоровайный на одной из первых тренировок повредил крестообразные связки, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Полесье официально подтвердило трансфер чемпиона мира

Пока неизвестны точные сроки восстановления от повреждения, которые обычно составляют не менее 6 месяцев. Клуб еще не сообщал о состоянии игрока.

Заметим, что Бескоровайный является воспитанником криворожского футбола, успел поиграть за ФК Луцк, Волынь в Украине, а также за рубежом – словацкие Дунайска Стреда и Михаловце, литовский Атлантас и казахскую Астану. С января 2023 года Даниил выступал за Кривбасс. В 2019 году Бескоровайный в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

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