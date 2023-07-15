Полесье на своем официальном сайте сообщило, что клуб расторг контракт с 33-летним Андреем Нестеровым по обоюдному согласию.

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Впрочем, бывший защитник Карпат не долго будет оставаться без клуба – Нестеров присоединился к Звягелю, который будет играть во Второй лиге.

К слову, Нестеров в прошлом сезоне сыграл лишь в 6 матчах за Полесье, записав в свой актив гол и ассист. За свою карьеру Андрей успел поиграть за запорожский Металлург, Карпаты, венгерский Мезекевешд и молдавскую Зарю Балти.

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