Товарищеский матч

Грацер (Австрия) – Полесье (Украина) – 1:4

Голы: ? (п.), 31 – Гитченко, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73

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Полесье одержало вторую победу подряд на сборах в Австрии. Жертвой "зелено-желтых" на этот раз стал Грацер – бывший клуб Богдана Вьюнника, за который полуфиналист молодежного Евро-2023 выступал на правах аренды из Шахтера.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. В середине тайма Мустафаев наносил опасный удар, однако защитник Грацера сумел выбить на угловой. На 30-й минуте житомиряне "привезли" в свои ворота пенальти. Денис Бойко сумел парировать удар с отметки, но на добивании никто не подстраховал экс-кипера Динамо – 1:0. Янаков почти сразу мог сравнивать, но вратарь успел среагировать и перевести на угловой.

В перерыве Юрий Калитвинцев провел несколько замен и команда заиграла! Сначала Гитченко после навеса со штрафного с правого фланга был первым на мяче и восстановил статус-кво. Через четыре минуты мяч после розыгрыша углового прилетел к Мустафаеву и тот вывел Полесье вперед. Впоследствии наконец-то реализовал свою очередную попытку Янаков – получив диагональ на дальнюю штангу, он замкнул в пустые ворота, после того, как вратарь был отыгран партнером. Ну а добил соперника в середине второго тайма Борис Крушинский.

Напомним, поединок с Грацером стал уже четвертым для житомирян в рамках подготовки к новому сезону. Ранее они уступили румынскому Шепши (0:1), разошлись миром с Оцелулом (2:2) и венским Рапидом (1:1) и одолели австрийский Хартберг.

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