Полісся на своєму офіційному сайті повідомило, що клуб розірвав контракт з 33-річним Андрієм Нестеровим за обопільною згодою.

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Втім, колишній захисник Карпат не довго залишатиметься без клубу – Нестеров приєднався до Звягеля, який гратиме в Другій лізі.

До слова, Нестеров у минулому сезоні зіграв лише в 6 матчах за Полісся, записавши до свого активу гол та асист. За свою кар'єру Андрій встиг пограти за запорізький Металург, Карпати, угорський Мезекевешд та молдовську Зарю Балті.

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