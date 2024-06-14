Украинский форвард Алексей Хобленко больше не будет выступать за ЛНЗ, сообщает официальный сайт "фиолетовых".

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Контракт 30-летнего форварда с черкасцами был действителен до 31 декабря 2024 года, однако стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Напомним, Хобленко – воспитанник Динамо (находился в структуре киевлян с 2011 по 2016 годы). В Украине также успел поиграть за Полтаву, Закарпатье, Черноморец, СК Днепр-1, Карпаты и Кривбасс. В Европе выступал за польский Лех, белорусское Динамо Брест, норвежский Стабек и эстонскую Левадию.

В ЛНЗ нападающий перешел 1 сентября 2023 года на правах аренды, а уже зимой стал полноценным игроком "фиолетовых". В прошлом сезоне провел за черкасцев 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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