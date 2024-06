Ринат Ахметов в Киеве встретился с Владимиром Мулой – режиссером документального сериала Football Must Go On (“Футбол должен продолжаться”), который рассказывает о выступлениях Шахтера в условиях полномасштабной войны в Украине, сообщает официальный сайт клуба.

Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards – телевизионный эквивалент Оскара

Во время встречи режиссер вручил Ахметову статуэтку Sports Emmy Awards, которую получила лента на международной арене. "Хочу поблагодарить господина Владимира за эту награду. Он целый год работал с командой, рассказывал всему миру об Украине, о том, как на нас напал враг, о духе и мужестве украинского народа, о несокрушимости украинского народа. Большое спасибо за это, ведь он сделал доброе и большое дело", – отметил президент Шахтера.

Напомним, 22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards. Четырехсерийная лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+ победила в номинации "Документальный сериал". Украинские зрители могут посмотреть сериал Football Must Go On уже сейчас на платформе MEGOGO.

