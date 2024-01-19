Полесье, которое зимние сборы проводит в Испании, сыграет на Пиренеях 4 контрольных матча, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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Среди соперников команды Юрия Калитвинцева представители Исландии, Испании, Польши и Швеции. Все матчи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале.

Список товарищеских матчей Полесья выглядит следующим образом:

23 января – Полесье – Реал Мурсия (Испания).

27 января – Полесье – Сталь Мелец (Польша).

2 февраля – Полесье – Кальмар (Швеция).

7 февраля – Полесье – Стярнан (Исландия).

К слову, Сталь в чемпионате Польши идет одиннадцатой, Кальмар занимает шестую строчку в шведском первенстве, Стярнан в Исландии завершил сезон третьим, а Мурсия в третьем дивизионе Испании тринадцатая.

Напомним, Полесье ушло на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Кривбасса и СК Днепр-1 на 2 пункта.

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