Полесье определилось со спарринг-партнерами на сборах в Испании – Калитвинцев и Ко ограничились 4-мя соперниками
Житомирцы начали активную подготовку ко второй части сезона.
Полесье, которое зимние сборы проводит в Испании, сыграет на Пиренеях 4 контрольных матча, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".
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Среди соперников команды Юрия Калитвинцева представители Исландии, Испании, Польши и Швеции. Все матчи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале.
Список товарищеских матчей Полесья выглядит следующим образом:
23 января – Полесье – Реал Мурсия (Испания).
27 января – Полесье – Сталь Мелец (Польша).
2 февраля – Полесье – Кальмар (Швеция).
7 февраля – Полесье – Стярнан (Исландия).
К слову, Сталь в чемпионате Польши идет одиннадцатой, Кальмар занимает шестую строчку в шведском первенстве, Стярнан в Исландии завершил сезон третьим, а Мурсия в третьем дивизионе Испании тринадцатая.
Напомним, Полесье ушло на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Кривбасса и СК Днепр-1 на 2 пункта.
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