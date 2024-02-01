Полесье официально поделилось двумя игроками с аутсайдером УПЛ
Полесье нашло новое место работы футболистам, получавшим мало игровой практики.
Полузащитники Дмитрий Шастал и Денис Янаков присоединились к Вересу на правах аренды, сообщает официальный сайт ровенского клуба.
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Никакие подробности о сроке сделок или компенсациях не уточнены. Оба новичка уже примерили футболки Вереса на презентации и прибыли на сборы команды в Турции. Шастал в первой половине сезона провел за Полесье 11 матчей и отличился 2 голами. Статистика Янакова – 2 гола в 8 матчах.
Напомним, Полесье пошло зимовать на третьей строчке УПЛ, а вот Верес предпоследний.
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