Півзахисники Дмитро Шастал і Денис Янаков приєдналися до Вереса на правах оренди, інформує офіційний сайт рівненського клубу.

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Жодні подробиці жодо терміну угод чи компенсацій не уточнені. Обидва новачки вже приміряли футболки Вереса на презентації і прибули на збори команди в Туреччині. Шастал у першій половині сезону провів за Полісся 11 матчів та відзначився 2 голами. Статистика Янакова – 2 голи у 8 матчах.

Нагадаємо, Полісся пішло зимувати на третій сходинці УПЛ, а от Верес передостанній.

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